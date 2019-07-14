МЧС доставило в Иркутскую область водоналивные дамбы на случай новых подтоплений

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 доставил в Иркутскую область 16 комплектов водоналивных дамб для ликвидации последствий паводков, сообщает пресс-служба МЧС России в воскресенье.

Груз будет передан правительству области и заложен в резерв материальных средств для ликвидации последствий ЧС.

По данным спасателей, в настоящее время в крае обстановка на реках стабильная. Однако для региона характерны риски возникновения дождевых паводков в летний и осенний период, особенно на малых реках, и данное оборудование может быть использовано для защиты населенных пунктов от подтоплений, подчеркнули в ведомстве.

Из одного комплекта можно оперативно соорудить водоналивную дамбу протяженностью около 100 метров.

Водоналивные дамбы уже перебросили в Хабаровский край. Аналогичные комплекты будут доставлены в ближайшее время в Приморский край, Амурскую и Еврейскую автономную области.

Ранее со ссылкой на региональное управление МЧС сообщалось, что в воскресенье на реках Ока, Ия, Уда в Иркутской области синоптики фиксируют повышение уровня воды от 15 до 45 сантиметров, а также прогнозируют сильные дожди в отдельных районах области.

В результате паводка с 25 июня в Иркутской области пострадали девять районов и городов, 107 населенных пунктов и 10,88 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Из-за паводка погибли 25 человек.

В настоящее время остается подтопленным один Тулун, там в воде остаются 67 жилых домов, с населением 168 человек.

В воскресенье губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил журналистам, что власти рассчитывают к 18 июля восстановить дамбу в Тулуне.