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МЧС доставило в Иркутскую область водоналивные дамбы на случай новых подтоплений

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 доставил в Иркутскую область 16 комплектов водоналивных дамб для ликвидации последствий паводков, сообщает пресс-служба МЧС России в воскресенье.

Груз будет передан правительству области и заложен в резерв материальных средств для ликвидации последствий ЧС.

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По данным спасателей, в настоящее время в крае обстановка на реках стабильная. Однако для региона характерны риски возникновения дождевых паводков в летний и осенний период, особенно на малых реках, и данное оборудование может быть использовано для защиты населенных пунктов от подтоплений, подчеркнули в ведомстве.

Из одного комплекта можно оперативно соорудить водоналивную дамбу протяженностью около 100 метров.

Водоналивные дамбы уже перебросили в Хабаровский край. Аналогичные комплекты будут доставлены в ближайшее время в Приморский край, Амурскую и Еврейскую автономную области.

Ранее со ссылкой на региональное управление МЧС сообщалось, что в воскресенье на реках Ока, Ия, Уда в Иркутской области синоптики фиксируют повышение уровня воды от 15 до 45 сантиметров, а также прогнозируют сильные дожди в отдельных районах области.

В результате паводка с 25 июня в Иркутской области пострадали девять районов и городов, 107 населенных пунктов и 10,88 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Из-за паводка погибли 25 человек.

В настоящее время остается подтопленным один Тулун, там в воде остаются 67 жилых домов, с населением 168 человек.

В воскресенье губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил журналистам, что власти рассчитывают к 18 июля восстановить дамбу в Тулуне.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область МЧС

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