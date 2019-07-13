В Иркутской области на мародеров завели 14 уголовных дел

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В пострадавших от наводнения районах Иркутской области зарегистрированы 43 сообщений о преступлениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области в субботу.

Там отметили, что возбуждены 14 уголовных дел о хищении имущества. В рамках четырех дел уже установлены лица, причастные к преступлению. Прокуратура добивается от полиции эффективного уголовного преследования виновных, а также возмещения причиненного ущерба.

По последним данным, во время наводнения в Иркутской области погибли 25 человек: 19 в Тулуне и Тулунском районе, пять - в Нижнеудинске и Нижнеудинском районе, один - в Тайшетском районе. Еще одиннадцать человек числятся пропавшими без вести.

По информации МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пунктов Иркутской области. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.