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В Иркутской области на мародеров завели 14 уголовных дел

В Иркутской области на мародеров завели 14 уголовных дел
Фото: Светлана Латынина/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В пострадавших от наводнения районах Иркутской области зарегистрированы 43 сообщений о преступлениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области в субботу.

Там отметили, что возбуждены 14 уголовных дел о хищении имущества. В рамках четырех дел уже установлены лица, причастные к преступлению. Прокуратура добивается от полиции эффективного уголовного преследования виновных, а также возмещения причиненного ущерба.

По последним данным, во время наводнения в Иркутской области погибли 25 человек: 19 в Тулуне и Тулунском районе, пять - в Нижнеудинске и Нижнеудинском районе, один - в Тайшетском районе. Еще одиннадцать человек числятся пропавшими без вести.

По информации МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пунктов Иркутской области. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область

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