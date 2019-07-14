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Защитную дамбу в Тулуне после паводка восстановят к 18 июля

Защитную дамбу в Тулуне после паводка восстановят к 18 июля
В подтопленном районе Тулуна. Фото от 30 июня
Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Власти рассчитывают к 18 июля восстановить дамбу в городе Тулуне, который пострадал от сильного наводнения, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Сергей Левченко в воскресенье.

Как рассказал глава региона, от дамбы были прорезаны шесть каналов для того, чтобы спустить воду из центральной части города. Вода, по сути, перешла через дамбу и ее удалось откачать.

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Он добавил, что власти намерены спроектировать и создать комплекс защитных сооружений (вместе с дамой - ИФ) на случай новых наводнений в Тулуне и других городах, которые стоят на реках, берущих свое начало в горной системе Восточного Саяна.

Ранее сообщалось, что река Ия после проливных дождей в течение четырех дней затопила город Тулун. По данным правительства региона, уровень воды в реке превысил данные проектных отметок на дамбе - волна просто перевалила через гребень сооружения.

Сейчас в Тулуне и других территориях ведутся восстановительные работы. Как сообщил губернатор, к настоящему времени силы Минобороны России, МЧС вывезли из пострадавших районов 140 тыс. кубометров мусора.

По данным МЧС, в результате паводка с 25 июня в Иркутской области пострадали девять районов и городов, 107 населенных пунктов и 10,88 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В настоящее время остается подтопленным один населенный пункт - Тулун, там в воде остаются 67 жилых домов, с населением 168 человек.

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область Тулун

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