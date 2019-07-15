Медведев потребовал ускорить выплаты пострадавшим от иркутского паводка

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Премьер - министр РФ Дмитрий Медведев поручил ускорить процесс выплат пострадавшим в результате паводка в Иркутской области.

Глава кабмина подписал постановление, согласно которому "установлен 3-дневный срок для оформления документов на предоставление выплат".

"Социальные выплаты пострадавшим гражданам, осуществляемые государственными внебюджетными фондами, будут производиться в опережающем порядке, вне установленных графиков доставки", - отмечается в сообщении, размещенном на официальной странице правительства Вконтакте.

Правительству Иркутской области поручили помочь созданию комиссий, оценивающих, сколько имущества первой необходимости было утрачено пострадавшими.

ЦБ рекомендовали обеспечить контроль за тем, чтобы деньги кредитных организаций доходили до получателей.

Банкам, в свою очередь, посоветовали, чтобы их отделения работали дольше обычного. Им также будет необходимо расширить банкоматную сеть, чтобы пострадавшие от наводнения люди могли получить выплаты в наличной и безналичной формах.

Пенсионному фонду и "Почте России" поручено оперативно выплачивать пенсии и иные социальные выплаты пострадавшим, в том числе - в труднодоступных пострадавших населенных пунктах.

МВД должно будет организовать бесперебойную работу по выдаче (замене) пострадавшим паспортов гражданина РФ, в том числе в пунктах временного размещения.

По последним данным, во время наводнения в Иркутской области погибли 25 человек: 19 в Тулуне и Тулунском районе, пять - в Нижнеудинске и Нижнеудинском районе, один - в Тайшетском районе. Еще одиннадцать человек числятся пропавшими без вести.