Следствие попросило арестовать задержанного владельца ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова

Его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в Тверском суде

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Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы получил ходатайство МВД об аресте владельца группы компаний "Новый поток" (предыдущий собственник Антипинского НПЗ в Тюмени, владеет Марийским НПЗ в Марий Эл) Дмитрия Мазурова. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.

По ее словам, бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее о том, что Тверской суд 15 июля в 10:00 начнет рассматривать такое ходатайство, "Интерфаксу" сказали в "Новом потоке",

Мазурова задержали 13 июля в аэропорту "Шереметьево", доставили в Следственный департамент МВД и сообщили, что он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве, рассказали в компании. Там напомнили, что 11 июля Мазуров добровольно приходил в МВД и предоставил следователям интересовавшие их документы. 5 июля следователь СД МВД выносил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Мазурова, затем это решение было отменено. В "Новом потоке" изменение позиции следствия связали с возможным давлением на МВД недоброжелателей Мазурова.

По данным источников "Коммерсанта", в деле речь может идти о хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму свыше $3 млрд, в том числе о мошенничестве с кредитом Сбербанка на $1,75 млрд, взятом на строительство предприятия. Дело могли возбудить по жалобе Сбербанка, говорят собеседники издания.

Сейчас под управлением "Нового потока" находится Марийский нефтеперерабатывающий завод. В мае группа Михаила Гуцериева "Сафмар" купила у "Нового потока" Афипский НПЗ. Также в мае 80% Антипинского НПЗ группы перешло Сбербанку за долги. Совместное предприятие Сбербанка и группы инвесторов ООО "Сокар Энергоресурс" приобрело 80% акций "Антипинского НПЗ" у кипрской Vikay Industrial Limited. СП получило контроль над заводом, а также над месторождениями в Оренбургской области, числящимися на балансе НПЗ: Могутовским, частью Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений с суммарными запасами в 45,5 млн тонн по категориям С1+С2.

По последним данным, долг "Антипинского НПЗ" перед Сбербанком составляет порядка $3 млрд. В пресс-службе Сбербанка дополнительную долговую нагрузку завода назвали проблемой. 18 мая "Антипинский НПЗ" 18 мая направил в Арбитражный суд Тюменской области заявление о банкротстве, оценив неоспариваемые требования кредиторов в 346 млрд рублей. Позже в дело о банкротстве НПЗ вступил кредитор завода - Московский кредитный банк (МКБ) с требованиями в 1,9 млрд рублей. Суд также принял к производству заявление ООО "СБК" (структура Сбербанка) с требованиями 70,135 млн рублей и заявление Абсолют банка с требованиями в 3,168 млрд рублей.

Кредиторами НПЗ помимо Сбербанка, Абсолют банка и МКБ являются Промсвязьбанк, Интеркомбанк, Кредит Европа банк.

Антипинский НПЗ был крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом. Он перерабатывал до 9 миллионов тонн нефти в год. В конце 2018 года стало известно о проблемах завода с долгами. "В начале этого года покупатели отказались от предоплат за продукцию Антипинского НПЗ, а именно эти предоплаты должны были пополнить оборотный капитал для закупок нефти", – говорил гендиректор завода Максим Андриасов (цитата по "Ведомостям").