Новую главу Минобороны Германии сочли возможной преемницей Меркель

Ангела Меркель (слева) с новым министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (справа) в Берлине Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель фактически приступила к подготовке лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр к выдвижению кандидатом от ХДС на следующих выборах в Бундестаг, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, вице-президент общества "Россия-Германия" Владислав Белов.

Он указал на то, что Урсула фон дер Ляйен заранее ушла с поста министра обороны, а Крамп-Карренбауэр ранее обещала становиться министром и ограничиться постом в ХДС. Но, предполагает Белов, поменять точку зрения ее уговорила Меркель.

"Очевидно, что мы наблюдаем сейчас возврат к модели Меркель, который предполагает пост лидера партии одним из этапов к выдвижению кандидатуры на пост бундесканцлера от ХДС к следующим парламентским выборам", - сказал Белов "Интерфаксу".

Как отметил германист, Меркель получила сразу два "подарка" - фон дер Ляйен возглавила Еврокомиссию, пусть и с шатким преимуществом, а Крамп-Карренбауэр возглавила Минобороны, отмечает германист.

Между тем, в Свободной демократической партии (СвДП) раскритиковали назначение лидера Аннегрет Крамп-Карренбауэр на пост министра обороны Германии.

Уполномоченная СвДП по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает, что "канцлер и Союз" (правящая коалиция ХДС/ХСС - ИФ) снова показали, что "их нисколько не волнуют интересы Бундесвера, иначе они бы не использовали изнуренный Бундесвер для своих махинаций".

Вице-председатель парламентской фракции СвДП Александр Ламбсдорфф, чьи слова также приводит DPA, заявил, что назначение на такой пост кандидата, который "не имеет никакого опыта в делах внешней, военной или оборонной политики", является неуважением к Бундесверу.