Первоочередные противоаварийные работы в Ласточкином гнезде в Крыму обойдутся почти в 80 млн рублей

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Госкомитет конкурентной политики Крыма ищет подрядчика для выполнения первоочередных ремонтно-восстановительных и реставрационных работ во дворце-замке "Ласточкино гнездо", который является одним из символов полуострова, говорится в материалах на сайте госзакупок.

"Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса ремонтно-восстановительных работ и реставрационных работ на объекте: разработка научно-проектной документации (НПД), в том числе в целях проведения первоочередных противоаварийных производственных работ, и выполнение первоочередных противоаварийных производственных работ на объекте культурного наследия", - говорится в проекте договора.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет почти 79,5 млн рублей. В частности, в смете указывается, что ремонтно-восстановительные и реставрационные работы обойдутся в 66 млн рублей, оборудование - в 2,7 млн рублей, временные работы - около 950 тыс. рублей и т.п.

Заявки на участие в аукционе в электронной форме принимаются до 25 июля, конкурс пройдет в тот же день.

Работы на объекте культурного наследия федерального значения должны быть выполнены до конца сентября 2020 года.

Источником их финансирования являются субсидии Крыму из бюджета страны в рамках реализации федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития полуострова.

Как сообщалось, в июле 2018 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию и реставрацию дворца "Ласточкино гнездо" по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Осенью того же года крымский филиал ведомства выдал положительное заключение, проверив достоверность определения сметной стоимости работ.

Указывалось: планируется отреставрировать цокольные части входной зоны и башни, башенные зубцы, исторические бетонные декоративные элементы фасада, ограждения террасы, декор флюгера, каминную трубу.

Дворец относится к объектам культнаследия федерального значения, поэтому реставрация будет выполнена без изменения архитектурных особенностей здания.

Замок в готическом стиле построен в 1912 году на Аврориной скале. Свой вид дворец получил благодаря барону Штейнгелю. Тот решил оставить в Крыму, где любил отдыхать, память о рыцарских замках средневековья.

Фасады дворца были частично изменены при реконструкции в 1968-1980 годах, когда заново отстроили шпили башни, сама башня стала выше.