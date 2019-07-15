Руководителя спецподразделения ФСБ "Альфа" уволили

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Начальник спецподразделения ФСБ РФ "Альфа" Валерий Канакин был уволен c должности некоторое время назад, сообщил "Интерфаксу" почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Он полагает, что увольнение Канакина не связано с задержанием нескольких сотрудников спецсподразделения по подозрению в разбое. После увольнения он стал президентом ассоциации ветеранов спецподразделения.

Канакин, согласно данным из открытых источников, работал в "Альфе" с 1984 года и имеет звание Герой Росиии. Он участвовал в операциях по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке и в школе в Беслане. Канаткин возглавил "Альфу" в 2014 году.

5 июля суд отправил под стражу пятерых подозреваемых в разбое сотрудников ФСБ, еще двум была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Тогда Гончаров сообщил "Интерфаксу", что среди обвиняемых три человека из спецподразделения "Альфа" и один - из "Вымпела".

Фигурантами дела также являются сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, которые ранее работали в управлении "К".

По словам Гончарова, за 45 лет существования спецподразделения - это первый случай, когда офицеры элитного подразделения "участвуют в такой противоправной деятельности".