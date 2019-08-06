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Экс-глава аэропорта "Якутск" получил девять лет колонии из-за взяток

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Якутский городской суд приговорил бывшего гендиректора аэропорта "Якутск" Николая Местникова к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей по делу о взяточничестве и получении коммерческого подкупа, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

По версии следствия, с 2014 по 2018 годы Местников получил незаконные вознаграждения на общую сумму 27 млн рублей от представителей фирм, с которыми у аэропорта были заключены договоры. Уголовное дело против него возбудили летом прошлого года.

Местников работал гендиректором аэропорта "Якутск" с 2013 года. До ареста он был кандидатом в депутаты Госсобрания Якутии (Ил Тумэн), но после возбуждения дела решил не участвовать в предвыборной кампании.

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