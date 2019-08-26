Количество отравившихся людей в двух ресторанах Якутска выросло до 42

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Якутии зарегистрировало уже 42 случая острой кишечной инфекции среди людей, которые употребляли блюда в ресторанах "София" и "Белые ночи" в Якутске, сообщает пресс-служба ведомства.

"Из 42 больных 28 госпитализированы в инфекционные отделения Центральной районной больницы в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском районах и в "Якутскую республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у 11 больных подтвержден диагноз "Сальмонеллез".

Управление, в ходе проверки, установило нарушение технологического процесса приготовления блюд. Кроме того, отсутствуют технологические карты на блюда, часть персонала работает без медицинских документов, персоналом не соблюдаются правила гигиены, отсутствует дезинфекционный режим, нарушены правила товарного соседства пищевых продуктов и др.

Как сообщалось, первоначально было зарегистрировано 36 случаев острой кишечной инфекции среди людей, которые в период с 16 по 18 августа на свадьбах употребляли пищу в двух ресторанах Якутска. Наложен временный запрет деятельности ООО "Сеул", которой принадлежат банкетные залы "Белые ночи" и "София".