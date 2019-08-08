В МИД РФ назвали события в Киргизии внутренним делом этой страны

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Москва рассматривает события в Киргизии как внутреннее дело страны, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наше посольство в Киргизии уже прокомментировало, я видела с утра эти комментарии. Они сказали, что это событие, безусловно, мы рассматриваем как внутреннее дело страны. Также посольство выпустило рекомендацию россиянам избегать района проведения спецоперации, если она продолжится. Я думаю, мы дадим еще более глубокую оценку чуть позже", - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Захарова отметила, что желает Киргизии "здравомыслия и ответственности".

Она также сообщила, что не располагает информацией, обращался ли экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев к Москве с просьбой о возможном приезде в Россию.

Между тем директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин призвал стороны конфликта в Киргизии к сдержанности.

Он отметил, что конфликт в последние дни достиг опасной черты. "Мы, конечно, переживаем за судьбу страны, братского для нас народа", - сказал Нарышкин.

7 августа спецназ попытался провести спецоперацию и задержать Атамбаева, который с соратниками находился дома в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека. Штурм не удался, сторонники экс-президента сумели захватить несколько спецназовцев и блокировать подступы к резиденции. В результате силовиков отозвали, а Атамбаев затем сделал заявление: он призвал власти одуматься, вернуться в правовое поле и не стрелять в свой народ.

В результате столкновений в Кой-Таше пострадали больше 50 человек, боец спецназа получил пулевое ранение и умер в больнице. Начальнику ГУВД Чуйского региона проломили голову, он впал в кому.

24 июля Атамбаев прибыл в Москву на частном самолете для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Экс-президент Киргизии заявил, что не просил у Путина защиты.