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Набиуллина рассказала о рисках перехода крупнейших банков в режим экосистем

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Переход крупнейших банков в режим экосистем увеличивает нефинансовые риски, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, регулирование ЦБ построено на том, чтобы ограничивать в основном риски финансового характера. "Безусловно, мы рассматриваем и сейчас нефинансовые риски - это и операционные риски, которые связаны в основном с процедурами внутренними, с технологиями, и юридические риски, киберриски, мы стали активно уделять им внимание. Когда говорим об экосистемах, о платформенных решениях, там просто возникают риски других отраслей", - отметила она.

Также в работе экосистем возникает проблема больших данных. "Мы все чувствительны к утечке данных о наших финансовых операциях, а если начнут утекать, например, медицинские данные? Это, безусловно, требует повышенной ответственности этих институтов, и это все надо регулировать", - добавила Набиуллина.

ЦБ сейчас пытается выработать подходы к такому регулированию.

"Мы сейчас обсуждаем переход от регулирования юридического лица к регулированию по видам деятельности. Хотя, возможно, и этого тоже недостаточно, потому что в экосистеме будет совмещаться несколько видов деятельности, и от этого могут возникать новые риски, которые регулирование по отдельным видам деятельности уже не покроет", - председатель Центробанка.

Также она считает, что нельзя допустить создания нового типа монополий, который появится из-за платформенных решений.

Банк России Эльвира Набиуллина

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