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Маршрут движения поездов в Ачинском районе изменили из-за взрывов боеприпасов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Движение поездов по участку Ачинск-2 - Назарово приостановлено в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок, сообщается на сайте ОАО "РЖД".

Перевозчик информирует, что 10 и 11 августа поезда № 067 Абакан - Москва, № 068 Москва - Абакан, № 113 Абакан - Новосибирск, № 114 Новосибирск - Абакан будут следовать по измененным маршрутам через станции Красноярск и Саянская. Для пассажиров этих поездов на участке Абакан - Назарово назначен дополнительный поезд № 268.

В сообщении уточняется, что на движение других пассажирских поездов ситуация со взрывами не повлияет.

Позднее агентству "Интерфакс" в пресс-службе Красноярской железной дороги сообщили, что поврежденный путь в районе Ачинска восстановлен, однако поезда пустят только после отмены режима ЧС.

5 августа на складе воинской части под Каменкой произошел пожар, из-за которого начали взрываться боеприпасы. Один человек погиб, пострадали 13. Из ближайших сел в радиусе 15 км от места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Взрывы прекратились к утру 6 августа.

9 августа взрывы на складе возобновились. Военные заявили, что это случилось из-за удара молнии. Утром в субботу территорию склада боеприпасов начали обследовать с помощью беспилотников.

В настоящее время в районе действует режим ЧС регионального уровня.

Красноярский край Ачинский район Каменка

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