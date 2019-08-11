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От двух ЧП на арсенале в Красноярском крае пострадал 31 человек

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Общее количество пострадавших во время двух чрезвычайных происшествий со взрывами на складе боеприпасов в Красноярском крае составило, по уточненным данным, 31 человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе регионального Минздрава.

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Как рассказал собеседник агентства, 5 августа в медучреждения обратились 14 человек, шесть из них были госпитализированы, тогда же один человек погиб. Во время второго происшествия 9 августа пострадали 17 человек, пятеро из них были отправлены в больницу.

Ранее сообщалось 13 и 16 пострадавших во время первого и второго ЧП на арсенале соответственно.

Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. Возникший после взрывов пожар уже ликвидирован. В первый раз пожар и взрывы произошли на складе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа.

Красноярский край Ачинск

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