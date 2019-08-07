Поиск

В Иркутской области полностью восстановили электроснабжение после паводка

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах в Иркутской области, которые затронула вторая волна паводка, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в среду.

"Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Ко вторнику без света оставался только один населенный пункт - деревня Евдокимова в Тулунском районе.

В ведомстве также отметили, что подтопленными остаются 25 приусадебных участков и три участка автомобильных дорог.

С 27 июля из-за обильных осадков в Иркутской области началась вторая волна паводков. В зону подтопления попали 58 населенных пунктов и 27 участков автодорог в девяти районах области. Наводнение затронуло более 5 тысяч человек.

Первая волна паводка, более масштабная, была зафиксирована в Иркутской области в конце июня. Тогда жертвами стихии стали 25 человек, еще шесть до сих пор числятся пропавшими без вести.

В результате наводнения было подтоплено 109 населенных пунктов. Там находятся более 10 тысяч жилых домов, в которых проживали почти 43 тысячи человек. Установлено, что порядка 3,5 тысячи домов после паводка восстановлению не подлежат. В этих домах проживали более 14 тысяч человек.

Иркутская область МЧС

Новости по теме

Новости

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер

"Коммерсантъ" сообщил о срыве четверти госзакупок жизненно важных лекарств

"Коммерсантъ" сообщил о срыве четверти госзакупок жизненно важных лекарств

В доме Михаила Круга в Твери провели следственный эксперимент

Родители, пришедшие с ребенком на акцию 27 июля, стали свидетелями по уголовному делу

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в регистрации Любови Соболь

Что произошло за день: вторник, 6 августа

Путин допустил, что Иркутскую область могут не успеть восстановить до холодов

Путин допустил, что Иркутскую область могут не успеть восстановить до холодов

Умерла фэшн-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury Group Алла Вербер

Осужденный по делу о коррупции Никита Белых и его супруга решили развестись

Осужденный по делу о коррупции Никита Белых и его супруга решили развестись

Рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать Гудкова кандидатом в Мосгордуму

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');