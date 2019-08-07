В Иркутской области полностью восстановили электроснабжение после паводка

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах в Иркутской области, которые затронула вторая волна паводка, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в среду.

"Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Ко вторнику без света оставался только один населенный пункт - деревня Евдокимова в Тулунском районе.

В ведомстве также отметили, что подтопленными остаются 25 приусадебных участков и три участка автомобильных дорог.

С 27 июля из-за обильных осадков в Иркутской области началась вторая волна паводков. В зону подтопления попали 58 населенных пунктов и 27 участков автодорог в девяти районах области. Наводнение затронуло более 5 тысяч человек.

Первая волна паводка, более масштабная, была зафиксирована в Иркутской области в конце июня. Тогда жертвами стихии стали 25 человек, еще шесть до сих пор числятся пропавшими без вести.

В результате наводнения было подтоплено 109 населенных пунктов. Там находятся более 10 тысяч жилых домов, в которых проживали почти 43 тысячи человек. Установлено, что порядка 3,5 тысячи домов после паводка восстановлению не подлежат. В этих домах проживали более 14 тысяч человек.