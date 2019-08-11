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Что произошло за день: воскресенье, 11 августа

Прокуратура разъясняет права авиапассажиров, Россия накапливает золотовалютные резервы, в Ленинградской области ребенок получает ссадины на крещении

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам, прогнозирует Bloomberg. По данным агентства, РФ скоро выйдет на четвертое место в мире, поскольку ее экономика в состоянии выдержать нынешние цены на нефть. В то время как Саудовская Аравия продолжает тратить собственные сбережения.

- Прокуратура напомнила о компенсации за невозвратный авиабилет в случае "овербукинга". Если авиакомпания продала билеты сверх лимита мест, пассажир имеет право отказаться от предложенных альтернативных вариантов перелета и сдать авиабилет, вернув его полную стоимость. Это касается и невозвратных тарифов.

- Роскомнадзор потребовал от Google прекратить рекламировать незаконные митинги. В ведомстве заявили, что речь идет о видеохостинге YouTube, который с помощью push-уведомлений рассылает информацию о несанкционированных акциях.

- В Татарстане произошла утечка опасного вещества, когда его перевозили в цистерне. Трассу М-7 пришлось временно перекрыть, после того, как из автоцистерны, следовавшей в Башкирию, начал испаряться тригонокс. Это вещество вызывает дерматиты, воздействует на центральную нервную систему. По данным МЧС, никто не пострадал.

- В Ленобласти родители пожаловались полиции на жесткие действия священника на крещении ребенка. СМИ разместили видео того, как священнослужитель с силой несколько раз окунает ребенка в воду. Мать малыша безуспешно пытается забрать его.

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