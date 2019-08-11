Россия обгонит Саудовскую Аравию по объемам международных резервов

Флаги России и Саудовской Аравии Фото: Reuters

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Впервые за последние восемь Россия по объему международных резервов, куда включаются валюта, золото и специальные права заимствования, может обогнать Саудовскую Аравию. Как отмечает Bloomberg, это, вероятно, может произойти уже в ближайшее время и причиной тому является нестабильность на рынке нефти.

За последние четыре года международные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.

Как пишет агентство, Саудовская Аравия вынуждена использовать собственные резервы на социальную сферу из-за падения цен на нефть, в то время как Россия ограничивает расходы бюджета на фоне новых санкций.

Международные торговые войны продолжат негативно влиять на рынок нефти и Эр-Рияд продолжит тратить, а значит в ближайшее время пропустит Россию на четвертое место в рейтинге международных резервов. Возглавляет его с огромным отрывом Китай, следом идут Япония и Швейцария.

При этом все более заметным становится влияние Москвы в переговорах по сокращению добычи. Эксперты заявляют Bloomberg, что ОПЕК вынуждена все больше прислушиваться к России из-за ее роли экспортера и из-за ее экономики.

С апреля цена нефти Brent потеряла более 20% и составляет примерно $57, что гораздо ниже показателя, который необходим большинству стран ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, для выполнения бюджета. Картель постоянно обсуждает возможность сокращения добычи, но неясно, пойдет ли на дальнейшее снижение Москва. Агентство напоминает, что президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россию устраивает текущий уровень цен - бюджет РФ планировался исходя из цены в $40 за баррель, что примерно в два раза ниже цены, которую закладывала Саудовская Аравия.

Bloomberg констатирует, что при нынешних ценах весь "излишек" идет в резервы РФ. А учитывая очередные санкции со стороны США у Москвы есть более чем убедительные причины продолжать накапливать. При этом, признает агентство, в российском правительстве существует мнение, что нужно активнее тратить эти накопленные средства для роста экономики.