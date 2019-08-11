Прокуратура напомнила о компенсации за невозвратный авиабилет в случае "овербукинга"

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Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Пассажир имеет право получить полную стоимость авиабилета, даже если он "невозратный", в случае его неиспользования из-за "овербукинга" (продажи билетов сверх лимита мест - ИФ), заявили "Интерфаксу" в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

В ведомстве добавили, что в случае "овербукинга" пассажир имеет право отказаться от предложенных альтернативных вариантов перелета и сдать авиабилет, вернув при этом полную его стоимость. Это касается и ситуации, когда тариф невозвратный

Если пассажиру отказали в вылете из-за отсутствия мест, ему следует необходимо подойти к стойке регистрации и поставить соответствующую отметку в авиабилете. Он должен будет сохранить авиабилеты, посадочные талоны, чеки, иные документы, подтверждающие, что перевозка не была осуществлена по вине авиакомпании.

Затем необходимо составить претензию к перевозчику, подписав ее у представителя авиакомпании. Если в аэропорту не написали, составьте документ сразу по прибытии домой, отправьте компании-перевозчику и сохраняйте полученные ответы, советуют в ММТП.

В случае изменения класса обслуживания, например, забронирован авиабилет в бизнес-классе, но места остались лишь в эконом, авиакомпания предложит воспользоваться свободным местом с выплатой компенсации за понижение уровня обслуживания или возмещение стоимости первоначального авиабилета, размер которой высчитывается в зависимости от расстояния перелета.

Если пассажиру отказано в посадке на рейс, авиаперевозчик обязан предложить альтернативный авиабилет, с помощью которого он долетит в нужный аэропорт. Это может быть ближайший рейс или авиабилет на другую дату этой или другой авиакомпании.

Пассажир может потребовать от перевозчика выплату материальной компенсации за замену авиабилета и предоставленные неудобства, сумма которой также зависит от расстояния перелета и времени прибытия альтернативного рейса в необходимый аэропорт.