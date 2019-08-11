В Татарстане перекрыли участок трассы М-7 из-за утечки опасного вещества

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Трасса М-7 перекрыта на 829 километре в Пестречинском районе Татарстана в результате утечки в воскресенье опасного химического вещества из автоцистерны, следовавшей в Башкирию, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Татарстану.

По данным ведомства, в 10:59 поступил сигнал о том, что на 829 километре М-7 вблизи деревни Званка Пестречинского района остановилась автоцистерна, перевозящая тригонокс. Из-за поломки холодильной установки происходит утечка вещества в виде испарения.

Как отметили в пресс-службе, пострадавших и погибших нет, угроза населению отсутствует.

Тягач отцепили от автоцистерны и перегнали на безопасное расстояние.

"Татавтодор" организовал доставку к месту происшествия инертного материала - песка для создания обвалования вокруг автоцистерны.

По информации ведомства, тригонокс перевозился из Бельгии в башкирский город Стерлитамак.