Песков пообещал уточнить ситуацию с правилами общения российских ученых с иностранными

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что поинтересуются деталями приказа Минобрнауки, ужесточающего контроль за контактами российских ученых с их зарубежными коллегами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока не знает о таком приказе.

"Если это выглядит так, как вы процитировали, то это выглядит, как перебор", - сказал Песков, комментируя сообщения о приказе Минобрнауки. По словам журналиста, документ "напоминает инструкции для разведчиков".

Тем не менее Песков отметил, нужно проявлять бдительность, "потому что зарубежные спецслужбы не дремлют и научно-промышленный шпионаж никто не отменял".

"24 часа в сутки, семь дней в неделю он имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых ученых. Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут", - сказал Песков.

Ранее в СМИ сообщалось, что министерство высшего образования и науки в июле разослало в подведомственные организации рекомендации по взаимодействию российских ученых с их иностранными коллегами.

Приказ предусматривает, что российские научные организации должны за пять дней уведомить министерство о будущей встрече с зарубежными коллегами. В приказе также отмечается, что на встрече с иностранцем российских ученых должно быть, как минимум двое.

Контакты с зарубежными учеными в нерабочее время возможны только с разрешения руководства. После встречи необходимо будет написать отчет, в котором нужно передать основную тему беседы, а также приложить к отчету паспортные данные всех участников, в том числе сканы паспортов иностранцев.