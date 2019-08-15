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Мосгорсуд оставил в СИЗО еще трех фигурантов "дела 27 июля" и блогера Синицу

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил законность арестов трех фигурантов "дела 27 июля" - Кирилла Жукова, Даниила Конона и Алексея Миняйло. Также он отклонил жалобу на арест блогера Владислава Синицы, который запостил твит об идее расправы над детьми силовиков, разгоняющих митинги.

По делу о массовых беспорядках в Москве, которое возбудили после несогласованной акции 27 июля и задержании больше тысячи человек, проходят 14 обвиняемых. 13 из них арестованы.

Ранее 15 августа Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест проходящего по этому делу студента ВШЭ Егора Жукова. 14 августа Мосгорсуд признал законными аресты еще четырех фигурантов дела - Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Владислава Барабанова и Сергея Абаничева.

Синицу арестовали 5 августа на срок до 3 октября по обвинению в возбуждении ненависити и вражды к силовикам. Следователь в суде заявил, что обвиняемый "признал факт размещения в своих аккаунтах записей, возбуждающих ненависть и вражду в отношении сотрудников правоохранительных органов, в том числе сотрудников Росгвардии, однако вину не признал" и конкретным людям не угрожал.

Адвокат блогера сказал, что из записи, которая вызвала претензии следствия, "очевидно, что это не призывы, побуждающие к чему-либо, а размышления о том, как оно могло бы быть". Эту запись он опубликовал31 июля в микроблоге, который ведет под именем Макса Светлова. В твите говорилось о возможности расправы над детьми силовиков, если их родителей идентицифицируют в соцсетях.

Мосгордума Мосгорсуд Кирилл Жуков. Даниил Конон Алексей Миняйло Егор Жуков Владислав Синица

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