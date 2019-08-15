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Пассажиры аварийно севшего Airbus вылетят в Симферополь тремя рейсами

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Пассажиры самолета "Уральских авиалиний", который аварийно сел на поле вскоре после вылета из аэропорта "Жуковский", будут отправлены в Симферополь тремя рейсами.

Как уточняет пресс-служба авиакомпании, все рейсы состоятся в четверг: Жуковский - Симферополь У6-230, Домодедово - Симферополь У6-35, и дополнительный рейс Домодедово - Симферополь У6-9105.

Согласно онлайн табло на сайте "Уральских авиалиний", рейс из Жуковского запланирован на 16:40, вылет рейсов из Домодедово - в 18:00 и в 20:25.

Airbus A321 "Уральских аваилиний", следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, совершил аварийную посадку ранним утром в четверг в районе деревни Рыбинское Московской области. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадало 55 человек, в том числе 17 детей, госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.

По предварительным данным Росавиации, лайнер вскоре после взлета столкнулся со стаей чаек, в результате чего оба двигателя вышли из строя.

В аэропорту заявляют, что системы орнитологической защиты работали штатно.

Аварийная посадка А321 в "Жуковском"

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Уральские авиалинии Жуковский Airbus А321

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