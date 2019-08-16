Проверку мусорных объектов рядом с аэропортом "Жуковский" начнут в пятницу

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Созданная Росприроднадзором и властями Московской области комиссия, в задачи которой войдет проверка информации о скоплении птиц на мусорных объектах вблизи аэропорта "Жуковский", начнет работу в пятницу, сообщил "Интерфаксу" зампред правительства региона - министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

"Мы прямо сейчас, после нашего разговора, выезжаем (в Жуковский - ИФ) большой командой", - сказал Куракин.

Он добавил, что работу комиссии планируют сделать публичной, так как накануне в СМИ появилось множество публикаций о предполагаемой связи мусорных объектов вблизи аэропорта с птицами, попавшими в двигатели совершившего аварийную посадку самолета.

В четверг утром самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, сразу после взлета столкнулся со стаей чаек, из-за чего один двигатель самолета заглох, а второй стал работать с перебоями. Пилоты выключили оба двигателя и совершили аварийную посадку на кукурузном поле с убранными шасси. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили.