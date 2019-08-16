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Глава районного отделения МЧС погиб после бытовой драки в Крыму

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Начальник отделения надзорной деятельности по городу Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Крыму убит в бытовой ссоре.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, все произошло не при исполнении им служебных обязанностей - возникла бытовая ссора, в результате которой начальник сакского МЧС получил ножевое ранение и затем скончался в больнице.

По информации очевидцев, опубликованной в социальных сетях, убийство произошло на улице в Евпатории.

Как сообщила пресс-служба управления СК России по Крыму, по факту убийства сотрудника МЧС возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Следователи подтвердили, что предварительная версия - бытовой конфликт.

Крым

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