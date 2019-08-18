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Шахта в Кузбассе, где произошел пожар, приостановила угледобычу

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Работа по добыче угля на шахте "Грамотеинская" в Кемеровской области приостановлена, говорится в материалах Минэнерго РФ.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье на шахте произошел пожар, который затем потушили. Из забоя было эвакуировано 40 горняков, никто не пострадал.

Минэнерго отмечает, что из-за короткого замыкания произошло возгорание ленточного конвейера, в тупиковом забое на глубине 200 м возникло задымление. По данным ведомства, 43 шахтера "Грамотеинской" вышли на поверхность самостоятельно, пятеро остались для организации жизнеобеспечения шахты.

"Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия", - говорится в материалах.

"Грамотеинская" входит в ООО "Компания Запсибуголь". Как сообщалось, по данным на середину июля, на шахте было добыто порядка 1 млн тонн угля, всего в 2019 году планировалось добыть 2,3-2,6 млн тонн угля.

Сообщалось также, что в 2018 году "Грамотеинская" простаивала около пяти месяцев из-за подземного пожара.

Кузбасс

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