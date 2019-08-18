В Биробиджане ввели режим ЧС из-за паводка

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Власти Еврейской автономной области ввели режим ЧС в Биробиджане из-за осложненной паводковой обстановки после выпавших накануне осадков, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в правительстве региона.

Как сказал собеседник агентства, режим ЧС введен с 18 августа, ситуация находится под контролем властей.

По данным гидрологов, реками Бира и Икура подтоплены приусадебные участки на пяти улицах города. Также в воде три дворовых территории.

Как сообщалось, паводковая волна ушла из автономии. Несмотря на это, гидрологическая обстановка остается нестабильной из-за тайфунов, которые пришли в регион из Японии и Китая.