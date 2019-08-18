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Облицовку фасада Петропавловской крепости очистят впервые с 1950-х годов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Облицовку фасада Петропавловской крепости очистят впервые за несколько десятилетий с применением специальной технологии, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

"Работы по очистке гранитной облицовки "невского фасада" крепости такого масштаба, как сейчас, фактически выполняются впервые. В начале 1950-х годов проводилась только частичная, локальная очистка камня. В настоящее время площадь обрабатываемой поверхности составляет 7,5 тысяч кв. метров", - сказали в музее.

Как уточняют в пресс-службе, для чистки гранитных плит применяется сухой воздушно абразивный метод, где в качестве абразивного наполнения применяется мелкий чистый стекольный кварцевый песок.

Работы ведутся с начала августа, завершить их планируется к 1 сентября.

В 1779 году императрица Екатерина II издала указ об облицовке камнем стен Петропавловской крепости, обращенных к Неве. Первым в 1780 году был облицован гранитом Екатерининский (Нарышкин) бастион, затем Государев бастион - в 1782-1783 годах и Трубецкой бастион - в 1781-1785 годах.

В 1784-1787 годах по проекту архитектора Львова возведены парадные Невские ворота и Невская (Комендантская пристань). В 1790 году по углам облицованных бастионов появились круглые гранитные часовые будки с куполами. Таким образом гранитный фасад крепости со стороны Невы приобрел законченный вид.

Петербург Петропавловская крепость

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