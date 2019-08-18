В Самаре потушили мазутное озеро

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание мазутного озера в Кировском районе Самары, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"Пожар ликвидирован в 15:35 (14:35 по Москве). Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.

На месте пожара работали 28 человек и 11 единиц техники.

Как сообщалось ранее, в Кировском районе Самары в районе садового некоммерческого товарищества "Авиатор" в воскресенье загорелось мазутное озеро. По первоначальным данным, площадь пожара составляла 800 квадратных метров, уточненные данные оказались в два раза меньше.