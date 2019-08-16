СПЧ попросил прокуратуру Москвы проверить законность административных дел участников акции 27 июля

Протестующие не закрывали лица, не имели оружия и не были пьяны, следовательно, закона на нарушали, указали в Совете

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте попросил Мосгорпрокуратуру проверить законность привлечения к административной ответственности участников несогласованной акции 27 июля. В СПЧ считают, что к задержанным неправильно применяли законодательство об административной ответственности, говорится в заявлении Совета.

Совет напомнил о статье 31 Конституции, которая предусматривает право граждан на мирные собрания и демонстрации. На акциях члены СПЧ проверяют, как реализуется это право. Из 1431 задержанного 27 июля 790 привлекли к ответственности по ч. 5 ст. 20.2 КоАП, что означает, что они совершили нарушения положений закона № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

Ссылаясь на обзор судебной практики Верховного суда правозащитники указали, что нарушением на акции считается, если ее участник скрывает лицо, имеет при себе оружие, дымовые шашки или едкие вещества или если он нетрезв. Требования закона выполнять все указания полицейских, соблюдать общественный порядок и не мешать движению транспорта относятся только к согласованным акциям, заметили в СПЧ.

Проанализировав публикации СМИ и то, что они наблюдали сами, члены СПЧ не нашли свидетельств того, чтобы среди участников несанкционированной акции 27 июля было много пьяных или людей с закрытыми лицами. Запрещенные предметы у них нашли всего в нескольких случаях, говорится в заявлении.

Ранее СПЧ заявил, что анализ ситуации показал, что 27 июля в Москве не было массовых беспорядков. Глава совета Михаил Федотов попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность уголовного дела о массовых беспорядках, которое Следственный комитет возбудил по следам этих событий.