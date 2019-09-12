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Кудрин призвал смелее заняться либерализацией правоохранительной системы в РФ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что тема уменьшения давления на бизнес со стороны правоохранительной и судебной системы остается нерешенной.

"Я уже говорил про работу в области судебной системы и правоохранительной. Эта тема была номер один на Питерском форуме (Петербургском международном экономическом форуме - ИФ). Она не решается. Вот мы слышим изо дня в день, там позитивных сигналов нет, хотя Владимир Владимирович (Путин, президент России - ИФ) сказал, что да, нужно все-таки избегать избыточных арестов в ходе расследования. И здесь какие-то, может быть, шаги будут сделаны. Но мы уже об этом давно говорили, и те меры, которые делаются, они пока очень такие робкие", - сказал Кудрин в ходе пленарного заседания Московского финансового форума в четверг.

В РоссииКудрин заявил, что две трети предпринимателей не верят судам и силовикамЧитать подробнее

На ПМЭФ в начале июня Кудрин заявлял, что видит тенденцию к усилению давления силовиков на бизнес. По его мнению, результаты последних опросов предпринимателей по поводу их взаимоотношений с правоохранительными органами можно назвать обескураживающими, и вся ситуация в целом негативно сказывается на инвестиционном климате России.

В ходе ПМЭФ в этом году была поднята тема резонансного ареста руководителя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви. Кудрин заявил, что этот арест стал "шоком для экономики".

Кроме того, после протестных акций в Москве Кудрин в августе обратил внимание на жесткие действия полиции по отношению к участникам этих мероприятий.

Алексей Кудрин

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