Сенаторы предложат не разрешать благотворителям ввозить незарегистрированные лекарства

Заниматься этим сможет только государство

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Совете Федерации вместе с Минздравом начали работу над законопроектом о ввозе в Россию незарегистрированных иностранных лекарств для тяжелобольных. Предполагается, что ввозом таких препаратов займется государство, родственникам больных или благотворительным организациям таких разрешений давать не следует, заявил председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

"На чем мы настаиваем - мы считаем, что, после того как Министерство здравоохранения дает разрешение на ввоз лекарственных препаратов, его не надо отдавать семье, потому что семья все равно остается и с материальной проблемой, и как это сделать. Это технологически не каждый умеет сделать. Мы считаем, что это должно быть обязанностью государства, - сказал он. - Если государство в лице научного центра даёт разрешение на ввоз лекарства последней надежды, то оно обязано его и ввезти".

По словам Рязанского, законопроект коснется не только больных людей, но и взрослых.

Он уточнил, что со стороны палаты над поправками работают сенаторы Игорь Каграманян и Владимир Круглый.

Ранее о подготовке законопроекта заявили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Там сказали, что это поправки в закон об обращении лекарственных средств. Незарегистрированные в России наркотические и психотропные препараты будут ввозиться по установленной правительством квоте по числу нуждающихся, заниматься этим будет "Московский эндокринный завод". Поправки также предусматривают порядок учета таких препаратов и их дальнейшее использование. Кроме этого, они также позволят врачам назначать такие незарегистрированные препараты больным, не боясь ответственности, которая может наступать из-за отсутствия препаратов в клинических протоколах и госреестре лекарственных средств.

В правительстве уже поручили Минздраву властям регионов составить список незарегистрированных лекарств, которые нужны больным, и закупить через "Московский эндокринный завод" 10 тысяч упаковок таких препаратов. Завод уже направил зарубежным производителям запрос о закупках фризиума, диазепама, фенобарбитала и медозалама.

Летом 2019 года в Москве задержали двух матерей больных детей, которые заказали через интернет фризиум, который их детям рекомендовали врачи. Сотрудники таможенной службы указали, что у женщин не было разрешения на ввоз этого средства, оборот которого в России ограничен.