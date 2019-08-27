Российские психиатры отказались признавать бупропион наркотиком

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российское общество психиатров (РОП) подготовило официальное заявление о том, что антидепрессант бупропион, из-за покупки которого на людей в РФ возбуждают уголовные дела, не является наркотиком. Об этом пишет "Коммерсант".

РОП подготовило заявление "О наркогенном потенциале бупропиона". В нем российские психиатры, опираясь на опыт коллег из США и Европы, сделали однозначный вывод: "Бупропион не вызывает эйфории, синдрома зависимости и не является объектом массового злоупотребления". В заявлении РОП говорится, что эффект от действия бупропиона не позволяет потребителям стимуляторов использовать его для получения удовольствия.

"В дозах выше терапевтических его переносимость заметно ухудшается, а в терапевтических дозах стимулирующий эффект не достигает эффекта даже самых слабых нелегальных стимуляторов", - говорится в документе.

Как пишет "Ъ", за рубежом этот препарат абсолютно легален и назначается врачами в качестве антидепрессанта или средства, помогающего бросить курить. До 2016 года он продавался и в России. Но потом фирма-производитель ушла с российского рынка и отозвала лицензию из "Государственного реестра лекарственных средств". В начале 2019 года правоохранительные органы начали арестовывать граждан, заказывающих бупропион в зарубежных интернет-магазинах.

По мнению следователей, бупропион является "производным наркотического вещества" — его формула якобы частично совпадает с формулой запрещенного эфедрона (стимулятора короткого действия). При этом российские наркологи, к которым обращался "Ъ", утверждали, что такого совпадения недостаточно для запрета препарата, а преследование его покупателей называли необоснованным.Теперь аналогичное мнение высказали и психиатры.

Психиатр Павел Алфимов, участвовавший в подготовке документа, заявил "Ъ", что он и его коллеги обеспокоены ситуацией с буприоном. "Многие из нас занимаются лечением депрессии, этот препарат (бупропион - ИФ) встречается в практике. И теперь мы испытываем тревогу даже не из-за состояния таких пациентов, а из-за того, что они могут попасть под уголовное дело", - заявил психиатр.

По его словам, упомянутое заявление подготовлено в ответ на адвокатский запрос, поступивший в РОП от защитника "одного из обвиняемых по уголовному делу, связанному с приобретением бупропиона".

Первое уголовное дело, связанное с бупропионом, возбудили в апреле 2019 года против жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой. 24-летняя девушка, у которой диагностировано шизотипическое расстройство личности, заказала из Польши пачку антидепрессанта "Элонтрил", в состав которого входит бупропион. В итоге против нее возбудили дело по статьям "приобретение наркотиков" (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и "контрабанда наркотиков"" (ч. 3 ст. 229.1 УК РФ), ей грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

В мае дело о контрабанде наркотиков завели против сотрудников интернет-магазина "Виагра гуру", которые приобрели у индийской фармацевтической компании партию таблеток для борьбы с курением Unidep. В состав этого препарата также входил бупропион.