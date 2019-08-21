За месяц восемь детей-пациентов "Дома с маяком" умерли от нехватки незарегистрированных препаратов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - За месяц восемь тяжелобольных детей умерли в России из-за отсутствия необходимых им незарегистрированных иностранных лекарств, заявила директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава. По ее словам, разовая закупка правительством партии таких препаратов проблему не решит, важно обеспечить их бесперебойные поставки и зарегистрировать их в России.

"Наш список каждый день меняется, дети умирают, появляются новые пациенты. За этот месяц умерли восемь детей из нашего списка, которые ждали этих лекарств. Родители будут продолжать нелегально покупать эти препараты, до октября дети не перетерпят, эти препараты невозможно отменять", - сказала она.

В фонде не знаю, насколько хватит закупки, о которой рассказали в правительстве. Там считают, что необходимо обеспечить бесперебойное поступление препаратов, чтобы каждому ребенку их привозили из-за границы без промедления.

Ранее секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что по поручению правительства "Московский эндокринный завод" закупит за рубежом не менее 10 тысяч не зарегистрированных в России психотропных препаратов: диазепама, фенобарбитала, медозалама (в формах, которые не производятся в России), клобазама (или "фризиума"). Если все процедуры согласования пройдут гладко, лекарства будут в России в конце октября. Минздраву и руководителям регионов уже поручено составить список необходимых лекарств.

Также в секретариате сообщили, что для легализации ввоза таких лекарств подготовят законопроект. Предполагается, что эти препараты будут ввозить по квоте, которую правительство будет устанавливать по числу нуждающихся, и что завозить их будет "Московский эндокринный завод" В Совете Федерации, в свою очередь, отметили, что принципиально важно, чтобы закупками занималось государство, а не родственники больных или благотворители, законопроект предусмотрит, что они не будут получать разрешения на ввоз.