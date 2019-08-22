Галямина получила еще десять суток ареста

Для политика это третий административный арест подряд

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил муниципальному депутату Юлии Галяминой десять суток ареста за призывы участвовать в несогласованной акции 3 августа в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.

Политику вменили часть 2 статьи 20.2 КоАП (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления). Вину она не признала.

Для Галяминой, которой ранее отказали в регистрации кандидатов в Мосгордуму, это третий административный арест подряд.

30 июля Хорошевский суд назначил депутату десять суток ареста за призывы к участию в несогласованной акции 27 июля. На выходе из спецприемника ее задержали. 6 августа Чертановский суд назначил ей 15 суток за участие в несанкционированной акции, которая создала помехи работе транспорта и других систем жизнеобеспечения.

На выходе из спецприемника 21 августа Галямину снова задержали. У нее подскочило давление, ей вызывали скорую помощь, но затем доставили в ОВД "Тверское".



Юлия Галямина также стала одним из ответчиков по искам московских компаний к организаторам несогласованных акций. Среди истцов - "Мосгортранс" и "Московский метрополитен".