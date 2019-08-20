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Яшин получил еще 10 суток ареста за организацию несанкционированной акции

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Троицкий суд Москвы во вторник признал оппозиционера Илью Яшина виновным в совершении административного правонарушения при организации столичных акций.

"Яшин признан виновным в административном правонарушении по ч.2 ст 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления), ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Алексеева.

Яшин был задержан 18 августа на выходе из спецприемника, где отбывал очередной административный арест. По данным его адвоката Михаила Бирюкова, административный протокол полицейские составили в отношении Яшина за призывы 17 июля выходить на встречи с кандидатами в Мосгордуму.

Это уже четвертый арест Яшина. Выйти на свободу он не может с момента первого ареста 29 июля.

Хамовнический суд Москвы 8 августа назначил Яшину 10 суток административного ареста, признав его виновным в призывах к участию в несанкционированной акции 14 июля у Мосгоризбиркома (ч. 2 ст. 20 КоАП). До этого по 10 суток ареста за аналогичные правонарушения ему назначали Троицкий и Щербинский столичные суды.

Мосгорсуд ранее подтвердил законность отказа Яшину в регистрации кандидатом в депутаты городской думы.

Илья Яшин

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