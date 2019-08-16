Соратника Навального оштрафовали на 300 тысяч рублей за акции на Трубной площади

Глава московского штаба Олег Степанов организовывал встречи выдвиженцев в Мосгордуму с избирателями

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы оштрафовал координатора регионального штаба Алексея Навального - Олега Степанова - на 300 тысяч рублей. Как сообщил штаб в твиттере, поводом для штрафа стали встречи избирателей с независимыми кандидатами в Мосгордуму, которые Степанов организовывал на Трубной площади с 16 по 19 июля.

В суд Степанова доставили из спецприемника, где он отбыл 23 суток административного ареста по двум судебным решениям. Ему назначили восемь суток за призывы к несогласованной акции 27 июля и 15 суток - за повторное нарушение правил организации митинга. В штабе отметили, что опасались, что активиста снова поместят в спецприемник.

"Мне вменяют организацию митинга на Трубной. Я кратко рассказал о том, зачем люди вообще туда выходили, как проходил сбор подписей и в конце предложил привлечь меня еще за один митинг - за выступление в суде. Говорю ведь тоже самое, в чём отличие суда от встречи с кандидатами?", - написал Степанов в твиттере.

⚡️Наш координатор Олег Степанов получил штраф 300 тысяч рублей за "организацию" встреч с независимыми кандидатами на Трубной площади с 16 по 19 июля.



Олег освобождён в зале суда после двух арестов подряд, длившихся 23 дня! pic.twitter.com/FU5Q20KeIo — Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) August 16, 2019

Встречи кандидатов в Мосгордуму с избирателями на Трубной площади проходили ежедневно после несогласованной акции 14 июля, участники которой требовали допустить независимых выдвиженцев к выборам. 14 июля протестующие собрались в Новопушкинском сквере, затем прошли к мэрии и собирались поставить палатки у Мосгорсуда, после чего их разогнала полиция. После этого кандидаты в Мосгордуму призвали своих сторонников каждый вечер приходить на Трубную площадь. Массовых задержаний на этих встречах не было.