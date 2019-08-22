Депутата Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Муниципального депутата Константина Янкаускаса, который выдвигался в Мосгордуму от команды Алексея Навального, после третьего административного ареста подряд задержали на выходе из спецприемника в Мневниках. Об этом сообщает его микроблог в твиттере.

"Ожидаем четвертый арест подряд", - говорится в сообщении.

29 июля политику назначили семь суток ареста за несогласованную акцию 27 июля. 5 августа на выходе из спецприемника его задержали. Суд назначил ему еще десять суток за встречу с избирателями 14 июля, которая перешла в несогласованное шествие к мэрии и Мосгоризбиркому. На выходе из спецприемника после следующего ареста его опять задержали. 14 августа Зюзинский суд назначил ему девять суток ареста за призывы идти на несогласованную акцию 3 августа.

В регистрации кандидатом в Мосгордуму Янкаускасу отказали.