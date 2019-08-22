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В Ульяновске госпитализировали еще одну женщину с подозрением на отравление маслом

Число пострадавших достигло девяти, еще у троих диагноз не подтвердился

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Ульяновске в больницу поступила женщина с подозрением на отравление кустарным подсолнечным маслом, у нее те же симптомы, что и у других пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

По данным врачей, она была знакомой семьи, в которой изготовили это масло, и сама могла этот продукт употребить. У больной взяли анализы, их результаты еще не готовы.

Ранее сообщалось, что от отравления этим маслом пострадали 13 человек, двое умерли, а еще семь взрослых и четыре ребенка попали в больницы. Теперь в Минздраве уточнили, что у одной женщины и двоих детей отравление не подтвердилось, их уже выписали. С учетом последней госпитализации в больницах остаются семеро взрослых и два ребенка.

Массовое отравление маслом в Поволжье

Жертвы отравления начали поступать в больницы Ульяновской области с начала августа. У пострадавших была повышенная температура и кровотечения различной локализации. После того, как умерли двое отравившихся и выяснилось, что пострадали члены одной семьи и их знакомые, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Источник отравления искали чиновники и силовики. Врачи сказали, что в крови отравленных нашли кумарин - крысиный яд, замедляющий свертываемость крови.

Предварительно установлено, что отравленное масло сбил у себя дома пенсионер из Теренгульского района. По данным областного министерства агропрома, он сделал 200 литров масла, оставил себе пять, десять передал дочери, которая привезла его в Ульяновск и угостила родственников и знакомых. Предполагается, что пенсионер могу получить отравленные семечки в Самарской области. Остаток масла чиновники изъяли. Проверка установила, что в продажу оно не поступало.

Похожие симптомы отравления проявились у 69 мигрантов из Узбекистана, которые приехали в Самарскую область работать, жили вместе и готовили себе сами. Всем им потребовалась госпитализация, один пострадавший умер.

Ульяновск СКР Самарская область Сызрань Минздрав

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