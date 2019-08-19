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Число отравившихся в Ульяновске кустарным подсолнечным маслом выросло до 11 человек

Число отравившихся в Ульяновске кустарным подсолнечным маслом выросло до 11 человек
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В больницы Ульяновской области поступили еще трое взрослых и двое детей с отравлением, предположительно, самодельным подсолнечным маслом, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального Минздрава.

"В воскресенье поступили еще двое пациентов с кровотечениями различной локализации, еще у одной женщины лабораторные изменения анализов, без кровотечений. Также поступили еще двое детей, по предварительной информации, они употребляли подсолнечное масло после термической обработки, у них нет сильных проявлений (отравления - ИФ), у них также лабораторные изменения в организме", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что четверо взрослых и детей находятся в больницах с отравлением, предположительно, домашним подсолнечным маслом. Таким образом, количество пострадавших увеличилось до 11 - это семеро взрослых и четверо детей.

Люди с симптомами отравления и кровотечениями различной локализации начали поступать в больницы Ульяновска с начала августа, их объединяет то, что они использовали домашнее подсолнечное масло одного производителя. Двое отравившихся умерли. В ульяновском Минздраве отметили, что те же симптомы были у 69 мигрантов из Узбекистана, которые отравились в Самарской области, один из мигрантов тоже скончался.

В крови отравившихся ульяновцев нашли кумарин, крысиный яд. Кумарин снижает свертываемость крови, что способствует кровотечениям у больных.

Ульяновск

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