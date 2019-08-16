В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд

Врачи говорят, что обычно такое отравление пролечивается быстрее недели, здесь же больным лучше не становится

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В крови жителей Ульяновска, которые отравились предположительно домашним подсолнечным маслом и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили кумарин, крысиный яд. Это подтвердили лабораторные анализы, сообщил заведующий токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игнат Пономаренко.

Его видеозаявление появилось в ульяновских СМИ.

У человека кумарин понижает свертываемость крови, это соединение является действующим веществом лекарства варфарин, которое прописывают для профилактики образования тромбов. Обычно у больных при отравлении кумарином или передозировках варфарина лечение давало результат за пять-шесть дней, симптомы проходили полностью, и их можно было выписывать, отметил Пономаренко. "Сложность данного отравления в том, что прошло уже более двух недель, симптоматика не стихает", - добавил он.

По его словам, в Тольятти пациенты с такими же симптомами лечатся второй месяц. У пациентов в Ульяновске также выздоровление пока не наступает.

В начале августа в больницы Ульяновска поступили восемь человек с кровотечениями разной локализации, в том числе двое детей. Двое пострадавших умерли - 3 и 16 августа. СКР возбудил по факту уголовное дело и проверяет версию, что все отравившиеся употребляли подсолнечное масло кустарного изготовления.

В Тольятти госпитализировали 69 мигрантов из Узбекистана. Они приехали в поселок Кошелевка Сызранского района, жили в одном доме и готовили себе сами. Один из них умер от осложнений, четверых перевели на лечение в Москву. В Минздраве Ульяновской области сообщили, что симптомы в обоих случаях очень похожи.

О версии с крысиным ядом ранее сообщало издание ulpravda.ru, ссылаясь на неназванные достоверные источники. По их сведениям, масло сделал дома житель села Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области, а подсолнечник он купил у фермера в Сызрани. 3 августа умерла его жена, сам он жив. Масло попало в семью дочери этого мужчины в Ульяновск, она часть использовала дома, а часть продала на работе. Второй погибший был родственником покупателя масла, пишет издание. Его источник предполагает, что производитель подсолнечника хранил его в ангаре, обработанном крысиным ядом.