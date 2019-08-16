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Чиновники заявили о сходстве симптомов у жертв массовых отравлений в Ульяновске и Самарской области

Под Самарой отравились семь десятков мигрантов, которые готовили себе сами

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Минздраве Ульяновской и Самарской области заметили сходство симптомов, которые проявились у семьи в Ульяновске и группы мигрантов из Узбекистана, которые были госпитализированы с отравлением. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирева.

В пятницу стало известно, что в Ульяновске с кровотечениями госпитализирована семья с двумя детьми и их знакомый, которые употребляли в пищу самодельное подсолнечное масло. Всего в больницы попали восемь человек, 3 августа умерла одна из них, 16 августа - второй. В середине июля произошло массовое отравление 69 мигрантов, которые жили в селе Кошелевка в одном доме и готовили себе сами. В Ульяновске умерли двое пострадавших, в Самарской области - один.

"Мы связывались с министерством здравоохранения Самарской области, проявления у пациентов похожие, мы сопоставляли эти случаи. Пока нет подтверждения того, что это одни и те же семечки, в этом разберутся следственные органы. Все употребляли в пищу растительное масло домашнего производства", - заявила Чигирева.

По ее словам, ульяновское масло было произведено в Теренгульском районе, один из членов семьи-производителей масла продал его на работе по знакомству.

Биоматериалы пострадавших отправили на анализ в Москву, результаты будут готовы через неделю, добавила замминистра.

Ульяновск СКР Узбекистан Самарская область Кошелевка Минздрав

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