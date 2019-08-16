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В связи с массовым отравлением в Ульяновске возбудили уголовное дело

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В связи с отравлением семи человек в Ульяновске возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета. Дело завели по статье о производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, и повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Следователи проверяют версию, что люди отравились растительным маслом кустарного происхождения.

Ранее стало известно, что в Ульяновске в больницы доставлены семь человек - родственники и знакомый этой семьи - с кровотечениями. Двое пострадавших умерли. Среди отравившихся двое детей. Ранее в СК отмечали, что угрозы жизни детей пока нет.

В прокуратуре Ульяновской области "Интерфаксу" рассказали, что пострадали семейная пара, их родители, дети и знакомый. Они все употребляли в пищу подсолнечное масло, которое полтора месяца назад изготовил отец семейства. Он сам тоже пострадал.

Ульяновск СКР

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