Чиновники отчитались об изъятии всего кустарного масла после отравления в Ульяновске

Пенсионер-любитель сделал 200 литров подсолнечного масла, в продажу оно не поступало

Архивное фото Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Ульяновской области самодельное подсолнечное масло, которым могли отравиться 11 человек, в продажу не поступало, из личного пользования все его остатки изъяли, всего его было изготовлено 200 литров. Об этом заявили в пресс-службе регионального Министерства агропрома.

Там подтвердили, что масло произвел пенсионер из Теренгульского района. По данным ведомства, ему завезли отравленные семечки из Самарской области. Из 200 литров приготовленного масла он оставил себе пять, десять передал дочери, которая угостила родственников и знакомых.

Губернатор области Сергей Морозов поручил проверить "действия сельских властей, которые, предположительно, знали о незаконном кустарном производстве", сказал его пресс-секретарь Тимофей Гончарук.

На утро 20 августа новых госпитализаций с отравлениями не было, в больницах остаются 11 пострадавших. В Минздраве региона считают, что им предстоит лечиться несколько месяцев, так как токсин быстро из крови не выводится. Ранее о том же говорили в отношении отравившихся в Самарской области трудовых мигрантах из Узбекистана.

Случаи отравления в Ульяновской области начали фиксировать с начала августа. Выяснилось, что пострадали члены одной семьи и их знакомые. Двое отравившихся умерли. По словам врачей, у всех пострадавших были кровотечения различной локализации.

Похожие симптомы были и у 69 выходцев из Узбекистана, которые приехали на работу в Сызранский район Самарской области, жили в одном доме и сами для себя готовили. Один из них умер.

Заведующий токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игнат Пономаренко сказал журналистам, что у отравившихся в крови нашли следы кумарина - крысиного яда, который вызывает разжижение крови.