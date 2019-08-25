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"Роскосмос" объявил график повторной стыковки с МКС корабля "Союз" с роботом на борту

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Разработан график перестыковки корабля "Союз МС-13" и повторной стыковки с Международной космической станцией корабля "Союз МС-14", сообщает "Роскосмос".

В РоссииНовая попытка стыковки "Союза МС-14" с МКС состоится 27 августаНовая попытка стыковки "Союза МС-14" с МКС состоится 27 августаЧитать подробнее

"Время отделения пилотируемого корабля "Союз МС-13" от модуля "Звезда" - 26 августа в 06:34 по московскому времени, стыковка к "Поиску" - 06:59" - говорится в сообщении госкорпорации.

"Стыковка корабля "Союз МС-14" к модулю "Звезда" запланирована на 27 августа в 06:12", - отмечается в нем.

Стыковку "Союза МС-13" проведет в ручном режиме командир корабля Александр Скворцов с участием бортинженеров Луки Пармитано и Эндрю Моргана. В воскресенье экипаж проводит на борту Международной космической станции тренировки по предстоящей перестыковке и расконсервацию корабля "Союз МС-13".

"Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту стартовал с космодрома Байконур в 6:38 по московскому времени в четверг, его вывела на орбиту ракета "Союз-2.1а". Корабль не смог пристыковаться к МКС. Аппарат приблизился к станции примерно на 100 метров, после чего начались его колебания, что не позволило системе автоматической стыковки "Курс" отработать программу. По предварительным данным, причиной неудачи стали проблемы с радиооборудованием, задействованным в работе системы "Курс".

Как сообщил журналистам руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, космонавтам придется заменить часть оборудования на самой станции, оборудование на корабле полностью исправно.

Роскосмос Союз МС-13

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