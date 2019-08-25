Рогозин сообщил об удачной тренировке экипажа перед перестыковкой "Союза"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Экипаж корабля "Союз МС-13" справился с тренировкой по перестыковке корабля от одного модуля к другому, сообщил в воскресенье глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Как он написал в твиттере, тренировка выполнена без замечаний, и экипаж готов к выполнению данной операции.

Тренировка по перестыковке экипажа выполнена без замечаний.

Экипаж готов к выполнению операции по перестыковке.

Закрытие люков завтра в 3.30., расстыковка в 6.34., стыковка к МИМ2 в 7.00.

Параллельно идёт работа с "Союз МС-14". Завтра в 8.30. планируется манёвр перед стыковкой. pic.twitter.com/0qBK0uoWcY — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 25 августа 2019 г.

Рогозин сообщил, что в понедельник экипаж в составе командира корабля "Союз МС-13" Александра Скворцова, бортинженеров Луки Пармитано и Эндрю Моргана должны надеть полетные скафандры и сесть в корабль, люки которого закроют в 3:30 по Москве. В 6:34 по московскому времени произойдет расстыковка корабля и модуля "Звезда", а в 7:00 "Союз МС-13" должен состыковаться с модулем МИМ2 в ручном режиме.

Как он добавил, параллельно идет работа с "Союз МС-14", 26 августа в 8:30 планируется маневр перед стыковкой.

Сама стыковка "Союза МС-14" пройдет 27 августа в 6:12 по Москве.

Накануне транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" не смог пристыковаться к МКС. По предварительным данным, причиной неудачи стали проблемы с радиооборудованием, задействованном на ближнем участке приближения корабля к станции во время автоматической стыковки при помощи системы "Курс".

Как рассказал журналистам руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, космонавтам придется заменить часть оборудования на самой станции, оборудование на корабле полностью исправно.

На борту "Союза МС-14" находится человекоподобный робот FEDOR. В субботу в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что он чувствует себя хорошо и занимается мониторингом ситуации на корабле.