Поиск

У экс-министра Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - По уголовному делу бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова арестовано имущество и активы более чем на 27 млр друблей, заявил в Мосгорсуде следователь.

Суд рассматривает жалобы защиты Абызова на арест части имущества. Они считают эти меры незаконными, поскольку стоимость арестованного в разы превысило размер претензий к экс-министру по уголовному делу - 4 млрд рублей.

По данным защиты, стоимость арестованного превысила 20 млрд рублей, речь шла о наличных деньгах, которые у Абызова нашли при обысках, деньгах на счетах его и его родственников, недвижимости, акциях и других ценных бумагах.

Адвокат Александр Аснис ранее высказывал мнение, что "целью арестов является не защита мнимых интересов мнимых потерпевших, а прямое давление на Абызова и предприятия, имущество которых арестовывается".

22 августа Басманный суд отказался продлить арест 55,5 млн рублей и 11 млн евро по этому делу.

Бывшего министра обвиняют в организации преступного сообщества и в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов с соучастниками обманул акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил деньги этих компаний на общую сумму 4 млрд рублей, и затем эти средства были выведены за границу. Следствие считет, что деятельность "ОПС Абызова" не относилась к предпринимательской и была направлена исключительно на "цель преступного личного обогащения".

Абызова задержали 26 марта и арестовали. Вину он не признает.

Михаил Абызов Мосгорсуд Александр Аснис

Новости по теме

Новости

Кремль отверг вероятность провокации в инициативе Трампа пригласить РФ на G7

Кремль отверг вероятность провокации в инициативе Трампа пригласить РФ на G7

СПЧ попросит включить фигурантов "дела 27 июля" в проект амнистии к 75-летию Победы

Защита обвиняемого в шпионаже Уилана попросила СИЗО сделать ему операцию

Половина россиян назвали выступления с животными обязательными для цирка

Половина россиян назвали выступления с животными обязательными для цирка

Прокуроры потребовали лишить родительских прав еще одну пару участников протестов

Покрас Лампас готов обсудить корректировку своей работы, вызвавшей протесты верующих

Покрас Лампас готов обсудить корректировку своей работы, вызвавшей протесты верующих

Ан-124 "Руслан" после модернизации станет "российским"

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие за честные выборы 3 сентября

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие за честные выборы 3 сентября

В Литве задержали двоих российских пограничников

Взрыв на полигоне под Архангельском

Росгидромет назвал состав облака радиоактивных инертных газов от ЧП под Севердовинском

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');