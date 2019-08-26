У экс-министра Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - По уголовному делу бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова арестовано имущество и активы более чем на 27 млр друблей, заявил в Мосгорсуде следователь.

Суд рассматривает жалобы защиты Абызова на арест части имущества. Они считают эти меры незаконными, поскольку стоимость арестованного в разы превысило размер претензий к экс-министру по уголовному делу - 4 млрд рублей.

По данным защиты, стоимость арестованного превысила 20 млрд рублей, речь шла о наличных деньгах, которые у Абызова нашли при обысках, деньгах на счетах его и его родственников, недвижимости, акциях и других ценных бумагах.

Адвокат Александр Аснис ранее высказывал мнение, что "целью арестов является не защита мнимых интересов мнимых потерпевших, а прямое давление на Абызова и предприятия, имущество которых арестовывается".

22 августа Басманный суд отказался продлить арест 55,5 млн рублей и 11 млн евро по этому делу.

Бывшего министра обвиняют в организации преступного сообщества и в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов с соучастниками обманул акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил деньги этих компаний на общую сумму 4 млрд рублей, и затем эти средства были выведены за границу. Следствие считет, что деятельность "ОПС Абызова" не относилась к предпринимательской и была направлена исключительно на "цель преступного личного обогащения".

Абызова задержали 26 марта и арестовали. Вину он не признает.