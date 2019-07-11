Защита Абызова оценила его арестованные активы в 20 млрд рублей

Сам бывший министр обвинил следствие в уничтожении нормальной бизнес-деятельности

Экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов в Басманном суде Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - По делу бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы связанные с ним активы на общую сумму 20 млрд 629 млн 202 тысяч 478 рублей. Об этом заявил его адвокат Сергей Дрозда, он сослался на подсчеты защиты бывшего чиновника.

По его словам, арестованы наличные в разной валюте, которые нашли при обысках, деньги на счетах Абызова и его близких, недвижимость, акции и другие ценные бумаги.

Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева ранее говорила, что по делу арестованы деньги Абызова на общую сумму около 9 млрд рублей, а также его имущество.

Сам бывший чиновник в суде заявил, что следствие добилось ареста более двух десятков компаний, их деятельность в результате была заблокирована, а это сказалось на судьбе тысяч людей, которые в них работают в России и за рубежом.

"Не один и не два - тысячи! В первую очередь, в Российской Федерации", - заявил он.

По словам Абызова, в первую очередь речь идет о производственных компаниях, в работе которых он больше не может участвовать: "Это никакие не офшоры - это компании, которые проводят декларативную кампанию, понятную для всех российских фискальных органов".

Действия следствия уничтожают "нормальную бизнес-деятельность", считает экс-министр.

Арест носит обеспечительный характер. Он должен гарантировать возмещение вреда потерпевшему или конфискацию имущества, если дело Абызова дойдет до суда и его вина будет доказана.

По мнению адвокатов, эти обеспечительные аресты незаконны: процедура проходила с нарушением, а стоимость арестованного имущества в разы превышает размер претензий следствия. Бывшему министру вменяют мошенничество в особо крупном размере и создании организованной преступной группы. По версии следствия, он причастен к хищению и выводу из России 4 млрд рублей.

Адвокат Абызова Александр Аснис ранее заявлял, что считает целью ареста не защиту "мнимых интересов мнимых потерпевших", а "прямое давление на Абызова и предприятия, имущество которых арестовывается". Он подчеркивал, что блокируются счета и активы компаний, что может привести к остановке выплат зарплат и поставит под угрозу обязательства перед многочисленными контрагентами, а целые предприятия остаются без средств к существованию.