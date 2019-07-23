Суд продлил арест Абызову до 25 октября

Бывший министр просил перевести его под домашний арест и заявлял о невиновности

Михаил Абызов (справа) после рассмотрения ходатайства в Басманном суде Москвы Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд на три месяца, до 25 октября продлил арест бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову. Его обвиняют в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

Следователь Сергей Степанов объяснил, что расследование продолжается, ему нужно изучить еще много документов и материалов, допросить свидетелей и дождаться результатов экспертиз. За это время Абызов, если окажется на свободе, сможет скрыться попытаться уничтожить улики или надавить на свидетелей, продолжить преступную деятельность или помешать следствию каким-либо еще способом, указал он.

Абызов просил перевести его под домашний арест. В суде он снова заявил о невиновности и назвал происходящее абсурдом.

Одновременно судья Артур Карпов на такой же срок оставил под стражей еще двух фигурантов дела бывшего министра - директора по экономике и финансам АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" ("РЭМиС") Галину Фрайденберг и бывшего члена совета директоров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") Николая Степанова.

Ранее суд продлил арест директору "Сибэко" Александру Пелипасову, заместителю генерального директора ООО "Ру-Ком" Максиму Русакову и экс-гендиректору АО "Сибирская энергетическая компания" ("РЭС") Сергею Ильичеву, которые также проходят по этому делу.

Абызова задержали 26 марта. С тех пор он находится под стражей.

По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициаром нескольких офшоров, создал и возглавил преступную группу. Обманув акционеров компаний "Сибэко" и "РЭС", которые в Новосибирской области производили и передавали электроэнергию, он похитил у этих компаний средства на 4 млрд рублей, полагает следствие. Все эти деньги были выведены за рубеж. Следствие настаивает, что деятельность сообщества не была предпринимательской, а была направлена исключительно на преступное личное обогащение, кроме того, она создала угрозу энергетической безопасности Новосибирской области и Алтайского края.

Ранее Абызов указывал, что с 2012 по 2014 годы он был на госслужбе, его активы были переданы в доверительное управление, следовательно, в эти годы он не мог никому давать преступных указаний по сделкам.

Адвокаты бывшего министра недавно заметили, что следствие добилось ареста связанных с ним активов и имущества на 20 млрд рублей, что превышает оценку следствия ущерба по его делу. Защита назвала это давлением. Также он жаловался адвокатам, что не может получить от следствия разъяснений сути предъявленных ему обвинений, поэтому не может выстроить свою защиту и привести убедительные доказательства невиновности.