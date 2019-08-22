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Суд отменил арест 55,5 млн рублей и 11 млн евро по делу экс-министра Абызова

Суд отменил арест 55,5 млн рублей и 11 млн евро по делу экс-министра Абызова
Экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отказал в продлении ареста, наложенного в рамках уголовного дела экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова на деньги, находящиеся на 19 банковских счетах.

"Таким образом, суд фактически отменил арест этих денежных средств", - сообщил "Интерфаксу" в четверг адвокат бывшего чиновника Сергей Дрозда.

Как следует из постановления суда, судья отказала в ходатайстве следователя СКР о продлении срока ареста, наложенного на лицевой счет сына Абызова в сумме 30 млн рублей, на депозитные счета ООО "Ру-ком" на общую сумму 25 млн рублей, а также на счета компаний Besta Holdings Limited и Kullen Holding Limited в сумме 171,5 и 184 тысячи рублей соответственно.

В РоссииАдвокат Абызова заявил, что его семья осталась без денег из-за ареста счетовЧитать подробнее

Также суд отказался продлить арест более 10 млн евро, находящихся на счетах, принадлежащих компании Lisento Investments Ltd. Из-под ареста фактически освобождены более 92 тысяч евро и 114 тыс. рублей на счетах компании Vantroso Trading Ltd.

Суд объяснил свое решение тем, что Абызову предъявлено обвинение, связанное с хищением имущества с ущербом в 4 млрд рублей, а, согласно закону, сумма находящегося под арестом имущества не должна превышать максимальный размер штрафа и должна быть соразмерна причиненному ущербу.

Абызова арестовали в марте. По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года он, будучи бенефициаром нескольких офшоров, создал и возглавил преступную группу. Обманув акционеров компаний "Сибэко" и "РЭС", которые производили и продавали электроэнергию в Новосибирской области, он похитил у этих компаний 4 млрд рублей, полагает следствие, а затем эти деньги были выведены за рубеж. В СКР подчеркивают, что деятельность этой преступной группы не была предпринимательской и угрожала энергетической безопасности Новосибирской области и Алтайского края.

Михаил Абызов в Басманном суде

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Михаил Абызов

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