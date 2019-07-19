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Адвокат Абызова рассказал о его первом допросе после ареста

По его словам, бывший министр привел неопровержимые доказательства своей невиновности

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Следователь допросил бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова впервые после ареста, рассказал "Интерфаксу" адвокат бывшего чиновника Александр Аснис.

Его подзащитный на допросе заявил, что, несмотря на многочисленные ходатайства, следователь так и не разъяснил ему суть обвинения, а это лишает его права на эффективную защиту. Он сказал, что готов давать подробные показания, если ему разъяснят суть обвинения.

По словам Асниса, Абызов предоставил следствию "неопровержимые доказательства, что он не создавал преступное сообщество, не руководил им и, будучи министром Открытого правительства, объективно не мог заниматься вменяемой ему преступной деятельностью".

Бывший министр считает, что его обвинили в создании преступного сообщества, чтобы надавить на него и заставить себя оговорить и оговорить других людей, а также, чтобы иметь возможность добиться ареста его имущества, добавил адвокат.

Аснис также назвал фейком сообщения о том, будто бы его подзащитный все признал и начал давать изобличающие показания.

Абызова задержали в конце марта и арестовали по обвинению в крупном мошенничестве и создании преступной организации. Ему вменяют хищение и вывод за границу 4 млрд рублей с апреля 2011 по ноябрь 2014 года. Вместе с ним по делу проходят еще пять человек.

11 июля Преображенский суд Москвы разрешил обеспечительный арест пакетов акций в ряде компаний, бенефициаром которых следствие считает Абызова. Защита бывшего министра заявила, что стоимость арестованного имущества составляет 20 млрд рублей.

Михаил Абызов Александр Аснис Преображенский суд

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